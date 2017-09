"Op een kleine 20 jaar tijd heeft de belegger zijn investering zien ver-zeven(!)-voudigen"

Kinepolis had al een ster in zijn logo, deze week schittert het ook op de beurs. Tien dagen geleden kondigde de Vlaamse bioscoopuitbater al een grote overname aan in Canada, maar nu pas heeft men ook in Londen ontdekt dat die deal een goede zet is voor Kinepolis. In een klap krijgt de groep er 303 filmzalen en 55.000 zitjes bij.

Over die overname heeft het management wel eerst goed moeten nadenken. Een grote Duitse investering leverde Kinepolis ooit een enorm verlies op. Maar in Canada vielen er geen lijken uit de kast. Vandaar dat Kinepolis nu ook tot ver buiten Europa actief wordt. Eerder al boekte de onderneming successen in onder andere Spanje, Frankrijk en Nederland.

We hebben reden om trots te zijn. Want het bioscoopconcept van Kinepolis – diverse grote filmzalen op één locatie – is geen Amerikaanse uitvinding, maar werd bedacht bij ons. Er is zelfs een Limburgse band. De familie Claeys uit Herk-de-Stad lag mee aan de basis van de groep. Samen met de Kortrijkse familie Bert bouwde ze aan een imperium van grote complexen met elk diverse grote zalen waar bioscoopgangers maar te kiezen hebben uit het grote aanbod aan films. De auto kan men kwijt op de ruime parking want Kinepolis vind je doorgaans aan de rand van de stad en niet, zoals de cinema van weleer, in het stadscentrum.

Kinepolis is niet zomaar een bioscoopgroep. De zalen worden ook verhuurd voor lezingen en conferenties. En de omzet in drank en snoep mag er ook zijn. Wie een filmpje meepikt laat zich al snel verleiden tot een cola of een zakje snoep. En het is net daar dat Kinepolis goed aan verdient. Iedere cent telt! De vorm van de snoepzakjes, het procedé om popcorn langer vers te houden… Het lijken details, maar al die vele, minimale aanpassingen hebben uiteindelijk geleid tot een performant en competitief Belgisch (export)bedrijf dat groeit, winst genereert, belastingen betaalt en jobs creëert.

De familiale aandeelhouders zijn niet de enigen die deelden in het succes van Kinepolis. In april 1998 trok het bedrijf naar de beurs zodat iedereen die dat wil aandelen kan kopen. Kort na de beursgang leverde dat goed geld op. Nadien zorgde het Duitse avontuur voor een kater, maar nu gaat het weer veel beter. Gisteren kostte een aandeel 55 euro. Wie bij de beursgang in 1998 kocht betaalde toen slechts 7,93 euro! Op een kleine 20 jaar tijd heeft de belegger zijn investering dus zien ver-zeven(!)-voudigen. En dan tellen we daar de dividenden niet eens bij. Wel een beetje sneu voor de familie Claeys. Zij verkocht haar aandeel in Kinepolis 9 jaar geleden al. Veel te vroeg, dus.