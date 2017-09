"Wie het vandaag goed heeft, kan morgen op de sukkel zijn"

Gaat het nu goed of gaat het nu slecht met Vlaanderen? Goed, zegt minister-president Geert Bourgeois. Beter dan een jaar geleden. De economie groeit en bloeit, a rising tide lifts all boats, bij hoogtij liggen alle schepen hoger, is de beeldspraak waarmee hij het nieuwe politieke jaar inzet.

“Een sprookje van vooruitgangsgeloof”, reageerde sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke gisteren, terwijl hij de mooie cijfers van Bourgeois counterde met die over armoede, hoge rusthuisfacturen, gebrek aan crisishulp, enfin de problemen die we al lang kennen, de verhalen die ook elke dag de media halen.

Bourgeois pikte dit negativisme niet. “U verwijt ons in een bubbel te leven, maar u leeft zelf in een bubbel. Ik sta voldoende met mijn voeten in de Vlaamse klei om te weten wat er leeft”, zei Bourgeois, die ook wel zo slim was om in zijn septemberverklaring - na zijn hoera over een stijgende werkzaamheidsgraad en dalende werkloosheidscijfers - zelf meteen het onderwerp ‘kinderarmoede’ als prioriteit aan te geven. Maar veel uitleg gaf hij er niet bij.

Professor Bea Cantillon telt al 40 jaar de armen en gaf vorige week nog eens aan dat de ongelijkheid tussen arm en rijk groeit. Ja, er komen nieuwe jobs bij, maar die gaan toch vooral naar hoogopgeleiden. Ze is ook voorstander van de dienstencheques - ook al zijn dat zwaar gesubsidieerde jobs - omdat hoog- en laagopgeleiden zo elkaar nog eens tegenkomen, al is dat dan maar in een vuile keuken. Maar ze is wel ontgoocheld in de Vlaamse regering die de kinderbijslag wel wat socialer - en dus ongelijker - had kunnen maken.

De Vlaamse regering trekt anders ook wel extra geld uit voor zorg en welzijn: 70 miljoen voor mensen met een handicap, 115 miljoen voor welzijn en zorg, 70 miljoen voor ouderen, 13 miljoen voor jeugdhulp, 17 miljoen voor gezinszorg, ... Het goednieuwskaartje dat minister Jo Vandeurzen twitterde staat bol van allerlei cijfers. Voor ieder iets, al is het uiteraard voor niemand genoeg. Dat extra geld is ook erg hard nodig. Want in de woonzorgcentra krijgen ze vaak alleen subsidies voor fitte bejaarden terwijl er bijna uitsluitend zwaar zorgbehoevenden binnenkomen. En in de jeugdhulp willen ze al zeker geen nieuwe Jordy, het instellingenkind dat gestorven is van honger en dorst.

Ook als je redelijk welstellend bent, kan je de zorg niet helemaal uit eigen zak betalen. Zelfs de hoge rusthuisfactuur is maar een deel van de echte rekening. De rest passen de belastingbetalers bij. Dat de ene partij het opneemt voor de middenklasse en de andere voor de armen, is pas helemaal passé. Wie het vandaag goed heeft, kan morgen op de sukkel zijn. Een heel klein beetje pech volstaat.