Een Beringse wijk staat op stelten nadat deze week een briefje in de bussen van een aantal straten was gestoken. De anonieme schrijver heeft het over een pedofiel in de buurt en noemt de man bij naam en adres. Er staat zelfs een foto bij. “Zo’n briefje is niet goed. Mensen krijgen schrik”, klinkt het in de omgeving. De politie onderzoekt de zaak.