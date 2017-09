Meer dan 92 procent Iraakse Koerden stemde voor onafhankelijkheid

Feest in de straten van Erbil nadar voorlopige tellingen hadden uitgewezen dat meer dan negentig procent voor onafhankelijkheid had gestemd Foto: Photo News

Bij het Koerdische referendum over onafhankelijkheid heeft meer dan 92 procent van de Iraakse Koerden voor gestemd. De officiële uitslag werd woensdag bekendgemaakt door de kiescommissie.

Van de ruim drie miljoen uitgebrachte stemmen heeft uiteindelijk 92,73 procent van de kiezers voor onafhankelijkheid gestemd, en slechts 7,27 procent tegen, aldus de commissie die "de overwinning en het succes" van de stembusgang prees. De opkomst bij het onafhankelijkheidsreferendum lag op 72,16 procent. Ook in de betwiste regio’s die de Koerden in Irak controleren en in het buitenland kon worden gestemd.

Het referendum is echter niet bindend en de Iraakse regering weigert te onderhandelen met de de Koerdische leider Barzani, de initiatiefnemer. Volgens Iraaks eerste minister Haider al-Abadi is het referendum ongrondwettelijk. "De meeste problemen van de Koerdische regio hebben niets te maken met Bagdad", zei Al-Abadi. "Wat er economisch en financieel foutloopt, is te wijten aan mismanagement en corruptie."

Turkije en ook Iran maken zich nu hevige zorgen over de impact van het referendum op hun eigen Koerdische minderheden. Turkije begint vandaag aan militaire oefeningen met het Iraakse leger, vlak aan de grens van Iraaks "Koerdistan". Het geweld tussen het Turkse leger en PKK-militanten in het oosten van Turkije zal waarschijnlijk onverminderd doorgaan.