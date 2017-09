KAART. Welke provider is het snelst in jouw buurt?

Er zijn nog steeds grote verschillen in het bereik van de verschillende aanbieders van mobiel internet in ons land. Dat heeft een onderzoek van Test Aankoop aangetoond.

De kwaliteit van het mobiel netwerk is de laatste jaren enorm gestegen, zowel bij Proximus en Orange als bij Telenet-Base. Maar toch zijn de verschillen in bereik nog groot, afhankelijk van de plaats waar je op dat moment bent.

Test Aankoop ontwikkelde daarom een gratis app, BeCover+, waarmee je op elk moment kan bekijken welke operator de beste dekking biedt op de plaats waar je op dat moment bent. Uit een onderzoek daarmee maakte het een interactieve kaart waarop je duidelijk kan zien welke operator je bij jou thuis het beste bereik biedt.

Het beste resultaat van het onderzoek is dat van Proximus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het bereik bedraagt daar 100 procent. De slechtste score voor Proximus haalt hij in Namen (46). “Ook Orange zet in het Brussels Gewest zijn beste resultaat neer (77), zijn slechtste in de provincie Luxemburg (37). Telenet-Base tot slot blinkt uit in Luik met een score van 86, tegen slechts 39 in Waals-Brabant”, aldus Test Aankoop.

Bekijk de kaart hieronder. Het kan even duren voor ze inlaadt.