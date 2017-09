Tot 9 jaar cel geëist voor drugsbende die 1.700 kilo apaan aankoopt in China

Maasmechelen - Zestien beklaagden riskeren celstraffen tussen een en negen jaar voor het opstellen van een groot drugslabo in de garage van een woning in Maasmechelen. De bende kocht maar liefst 1.700 kilogram apaan aan via een firma door onlinebestellingen te plaatsen bij een invoerder uit China. Met deze grondstof maakten de mannen uiteindelijk amfetamines die ze doorverkochten in Nederland. “We kunnen het niet hard maken maar ze hebben zeker drie miljoen euro winst gemaakt”, stelt de openbare aanklager voor de correctionele rechtbank in Tongeren. Geldboete kunnen wel oplopen tot 48.000 euro.

In 2012 kreeg de politie melding van verdachte leveringen van apaan, een grondstof voor het maken van synthetische drugs, in Maasmechelen. Al snel kwam hoofdbeklaagde M. Y. in het dossier naar voren door zijn eerdere veroordeling voor soortgelijke feiten, waarvoor de man nog steeds een celstraf van acht jaar boven het hoofd heeft hangen. Tot nu toe is hij spoorloos voor het parket waardoor hij zijn straf weet te ontlopen. Al snel bleek dat de man na zijn voorhechtenis in de vorige drugszaak, opnieuw aan de slag ging.

Deze keer stelde hij in de garage van zijn buurman een drugslabo op waar hij apaan omzette in de grondstof BMK die daarna gebruikt werd om amfetamines te produceren. Om zijn handeltje te kunnen voeren, zocht hij hulp bij zijn neven, zijn vriendin en kennissen die elk hun eigen taak kregen. Zo werden er via de firma’s van een bevriende Nederlander en de vriendin van de Maasmechelaar verschillende bestellingen gedaan in China. De apaan werd met het vliegtuig naar België gevlogen. In Zaventem pikte de nietsvermoedende koerier van pakjesdienst DHL de drugspakketten op om ze nadien af te leveren aan de woning in Maasmechelen.

Alarmsystemen en camera’s

Na onderzoek konden maar liefst zestien beklaagden aan het nieuwe drugslabo gelinkt worden. Toch bleek het voor de speurders zeer moeilijk om het netwerk bloot te leggen. “M. Y. wist goed waarmee hij bezig was”, vertelt het openbaar ministerie. “Via een kennis kon hij maar liefst met vijftien verschillende auto’s rondrijden waardoor we hem moeilijk konden volgen. Hij was zeer alert, reed verschillende keren rond een rondpunt om te controleren of hij niet achtervolgd werd. Zijn woning was uitgerust met alarmsystemen en camera’s. En hij liet een hulpje de straat in de gaten houden. Het was een immens moeilijke taak om hem te observeren.”

Buiten de aanmaak van amfetamines, werd er ook MDMA geproduceerd. Concrete winsten kunnen er echter niet berekend worden volgens het openbaar ministerie. “Maar de verkoop van MDMA moet minstens twee miljoen euro hebben opgebracht. De amfetamines brachten zeker een miljoen in het laatje.”

9 jaar cel

De openbare aanklager vorderde een celstraf van negen jaar en een geldboete van 48.000 euro voor de Maasmechelaar. De hulpjes die de grondstoffen bestelden, de drugs hielpen produceren, de wagens leverden en de betalingen deden, riskeren tussen een jaar en zeven jaar opsluiting. “Men trekt zich niets aan van de mogelijke gevolgen voor onze samenleving”, haalde de procureur nog uit. “Men zet andere mensen aan tot druggebruik en men beseft niet hoe groot het gevaar is op ontploffing van zo’n labo, en dat in een woonwijk. Bovendien dumpt men de afvalstoffen gewoon in de beerput waardoor ze nadien in ons drinkwater terechtkomen. Dit verdient niets anders dan een strenge bestraffing.” Op 11 oktober wordt de zaak verder behandeld. Dan krijgen de overige advocaten het woord.