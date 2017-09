Heusdenaar keilt klinker door voorruit wegrijdende psychologe

Heusden-Zolder - Het openbaar ministerie heeft woensdag in Hasselt 10 maanden cel geëist tegen een 22-jarige man uit Heusden-Zolder voor twee feiten van agressie. Op 29 mei 2015 ging bij hem het licht uit toen een psychologe bij hem aan huis kwam voor een gesprek met zijn zus. Wat de aanleiding was, blijft onduidelijk.

Eerst gaf de verdachte zijn zus enkele rake klappen toen ze in gesprek was met de psychologe. Die laatste nam daarop de vlucht, maar kreeg de twintiger achter haar aan. Tevergeefs probeerde hij haar wagen binnen te dringen. Toen ze weg reed, verbrijzelde hij met een straatsteen haar voorruit. De psychologe was ruim twee maanden arbeidsongeschikt en sukkelde als gevolg van de aanval met concentratiestoornissen. “Ik ben zelf in begeleiding gegaan en heb mijn job nu weer opgenomen, maar dan in een andere regio. Nog een geluk dat ik zo’n fijne collega’s heb. De betichte stuurde zijn kat naar de rechtbank. Op 25 oktober kent hij zijn straf.