Na ghosting en co: submarining is de nieuwste vervelende datingtrend

Bij online daten kun je naar believen naar links of rechts swipen, maar er komen ook mindere kantjes bij kijken. Een potentieel lief dat plots niets meer van zicht laat horen bijvoorbeeld, doet aan ghosting. En nu is er een nieuwe vervelende trend opgedoken: submarining.

Iemand die aan submarining doet, vrij vertaald ‘duikbootje spelen’, laat in een prille relatie plots niets meer van zich horen. De partner krijgt helemaal geen uitleg. Een tijdje later, duikt de vlam weer op uit het niets, opnieuw zonder uitleg. Let wel: dit is geen breadcrumbing. Bij die trend wordt je interesse herhaaldelijk aangewakkerd door suggestieve berichten, maar krijgen twee mensen zelden een echte relatie.

Een concreet voorbeeld van submarining: je bent ondersteboven van iemand en jullie krijgen een relatie, al is die nog niet echt serieus. Plots verdwijnt hij of zij uit je leven, om een paar maanden later weer contact te zoeken. Misschien stelt de persoon in kwestie zelfs heel casual de vraag of jullie samen naar de bioscoop gaan. Even wegduiken en daarna weer boven komen drijven alsof het de normaalste zaak van de wereld is, dus.

Een man of vrouw van het type onderzeeër hoef je volgens lifestyleblad Marie Claire geen tweede kans te geven. Of toch zeker niet als de partner na een verdwijningsact geen behoefte heeft om zich te verantwoorden. Om in de onderwatersfeer te blijven: genoeg andere visjes in de zee.