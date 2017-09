Toerisme Tongeren pakt uit met romantische videoclip voor de stad

Tongeren - De promofilm werd ontwikkeld in samenwerking met het Limburgse multimediabedrijf Medialife en kreeg als verhaallijn ‘The Date’. De video brengt Tongenaren in beeld op weg naar hun afspraakje dat plaatsvindt op romantische en mooie plekken in Tongeren. Op deze manier willen ze de troeven van ‘de eerste stad’ in de kijker zetten.

Om de authenticiteit te bewaren werd er gekozen voor een aantal Tongerse figuranten die een echt verhaal brengen. Het filmpje wordt verspreid via sociale media en een ingekorte versie zal tussen 25 oktober en 7 november vertoond worden in de Vlaamse filmzalen.

“Beelden zeggen vaak meer dan woorden”, zegt Schepen van Toerisme, Marc Hoogmartens. “Video is uitermate geschikt om een bestemming te beleven voordat je op reis gaat. Dat is de reden waarom Toerisme Tongeren meer wil inzetten op diverse vormen van beeldcommunicatie. Dit is alvast een smaakmaker.”