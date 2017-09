‘Ik loop nog liever naakt rond dan wol te dragen.’ Dierenrechtenorganisatie Peta opent – na bont – de aanval op wol. Maar mogen we nu geen wol meer dragen? En welke stoffen dan nog wel?

Peta-voorzitter Ingrid Newkirk is er zeker van: we zullen het gevecht tegen wol winnen. Het scheren van schapen is volgens de dierenrechtenorganisatie een wrede aangelegenheid. ‘Schapen zijn zo lief’, ...