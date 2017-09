Plan om vluchten om te leiden bij vulkaanuitbarsting in Bali ligt klaar

De Indonesische autoriteiten hebben tien luchthavens voorbereid op het afhandelen van vluchten naar Bali die omgeleid moeten worden, in geval van een vulkaanuitbarsting op het eiland. Dat heeft het ministerie van Transport woensdag meegedeeld.

De actieve vulkaan Agung, in het noordoosten van het land, vertoont al weken een verhoogde activiteit. De autoriteiten kondigden daarom vrijdag het hoogste alarmniveau af.

Het ministerie van Vervoer heeft ook 100 bussen klaarstaan, om toeristen naar de luchthavens van de naburige eilanden Java en Lombok te brengen in geval van een uitbarsting. De woordvoerder van het ministerie van Transport, Baitul Ihwan, gaf ook te kennen dat een oogje dicht zal geknepen worden voor buitenlanders die omwille van een verstoorde vlucht te lang in het land zijn.

Meer dan 82.000 mensen in de buurt van de vulkaan moesten hun huizen ontvluchten, en hun toevlucht zoeken bij familieleden, of in regeringsgebouwen, sportzalen en tenten in open velden.

De laatste uitbarsting van de 3.031 meter hoge vulkaan dateert van 1963 en duurde bijna een jaar. Ongeveer 1.200 mensen kwamen toen om. Indonesië ligt op de Pacifische Ring van Vuur, waar de vulkanische activiteit bijzonder hoog is. Er zijn zo’n 130 actieve vulkanen. In Indonesië bevinden zich rond de 130 actieve vulkanen.

(belga)