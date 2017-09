Drieduizend Belgische sjoemeldiesels moeten opnieuw naar garage

Brussel - Zo’n 3.000 “sjoemeldiesels” in België moeten opnieuw naar de garage nadat ze de software-update kregen om hun wagen in orde te stellen. Dat meldt De Tijd woensdag. Het probleem zit bij het ‘EGR’-koelstysteem, dat na de update intensiever wordt gebruikt. De extra herstelling gebeurt gratis.

De Belgische VW-invoerder D’Ieteren bevestigt: ‘In ongeveer 1 procent van de gevallen wordt inderdaad een probleem vastgesteld na de software-update’, zegt woordvoerder Jean-Marc Ponteville. Het ‘EGR’-koelsysteem zorgt ervoor dat uitlaatgassen uit de motor teruggeleid worden naar de verbrandingskamer om de temperatuur en daardoor de stikstofuitstoot te doen dalen. Omdat het systeem intensiever gebruikt wordt, vertoont de EGR-klep sneller slijtage of raakt ze verstopt door roetdeeltjes.

Volgens D’Ieteren stelt het probleem zich vooral bij auto’s die lang niet onderhouden zijn of bij wagens die nog andere problemen hebben. Volgens verschillende dealers is de schade gewoon het gevolg van een normale slijtage, en niet van de software-update. “De EGR-klep was vroeger ook al een probleem”, zegt een dealer. “Die klep is sowieso een zwak punt van elke auto. Alle merken hebben er problemen mee.” D’Ieteren heeft ondertussen wel elf onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem opgelijst waarvoor de garantie met twee jaar werd uitgebreid.

(belga)