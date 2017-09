Man laat zelfde tattoo zetten als zijn mishandelde hond, maar dan wijst iemand hem op één detail

Sommige baasjes gaan wel erg ver om de liefde voor hun hond te bewijzen. Een niet bij naam genoemde man merkte dat zijn hond gemerkt was door zijn vorige eigenaar en postte trots op Facebook hoe hij dezelfde tatoeage als zijn hond liet zetten. Eén klein detail had de man over het hoofd gezien.

Het baasje postte twee foto’s op Facebook: één van de ‘tatoeage’ van zijn hond en één van zijn eigen arm, op de werktafel van een tatoeëerder. “Wie Bear kent, weet dat hij een tatoeage heeft gekregen van zijn vorige eigenaars”, schrijft de man. “Het is ziekelijk dat mensen hun huisdieren echt laten tatoeëren. Dus heb ik vanavond zijn tattoo laten zetten.”

(lees verder onder de post)

Foto: Reddit

Helaas was het merkteken op Bear geen teken van mishandeling. Integendeel, het was een teken dat door dierenartsen wordt aangebracht om aan te duiden dat het beestje gesteriliseerd is. Niet meteen een boodschap die je zelf op je lichaam wil laten vereeuwigen.

De reacties bleven dan ook niet uit en de foto’s zijn intussen al meer dan 5.000 maal gedeeld. Zo vraagt een geïnteresseerde surfer “Ben jij ook gecastreerd?”