Roos van ‘de Lau’: “Met één post op sociale media verdien ik een maandloon”

“Ik krijg gratis kledij en snoepreisjes, en het is geen uitzondering dat ik met één post op de sociale media evenveel verdien als het maandloon dat ik in België bij Chanel Eyewear kreeg”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Al zijn er ook mindere kanten. “Natuurlijk toon ik vooral de mooie en ­dromerige kant van wat ik doe, maar ik deel ook graag alle tijd en moeite die erin kruipen. Fotoshoots in Malibu waarbij ik bijna onderkoeld raak, uren schrijven aan een blogpost, twee dagen aan een stuk door video’s editen, ook dát is deel van het werk. Maar ik klaag niet, want I love my job”, klinkt het.