‘Versuz-shuttle’ rijdt weer vanaf morgen

Hasselt / Diepenbeek - In de Hasseltse danstempel Versuz begint morgen opnieuw de wekelijkse ‘House of Students party’. “Wie daar naar toe wil vanuit Hasselt of Diepenbeek, kan dat ook nu weer gratis met de partybus die we samen met De Lijn inleggen”, zegt Yves Smolders van Versuz.

“De Versuz-pendel was vorig academiejaar al een succes”, zegt Heidi Roubben, directeur van De Lijn Limburg. “Elke week gebruikten gemiddeld 200 studenten deze bus, waarmee we erg tevreden zijn. Dit jaar doen we nog een bijkomende inspanning voor studenten die vanuit andere steden in Hasselt willen komen feestvieren. Vanaf nu maakt een partybus één heen- en terugrit naar en van het station, respectievelijk om 00.30 uur en 5.40 uur. Versuz geeft hier een sterk signaal, want verkeersveiligheid bij jongeren is en blijft een aandachtspunt, ook voor De Lijn.”

Tussen 22.40 en 5.40 uur rijdt de Versuz-pendel non-stop. Op- en afstappen kan behalve aan de Versuz ook aan de haltes Diepenbeek Universiteit, Diepenbeek Patersplein, Diepenbeek Plompaertstraat, Diepenbeek Peperstraat (nr. 77), Diepenbeek Nierstraat, Diepenbeek Kerselaerstraat, Hasselt Kiezelstraat en Hasselt Dusartplein. “En onderweg brengt onze ‘Versuz Radio’ de reizigers al helemaal in de stemming”, zegt Yves Smolders.

Tijdens Student Take Off op 4 oktober zal de Versuz-pendel uitzonderlijk ook op woensdag rijden. Dan vindt in de Versuz de afterparty plaats.