Automobilist ontsnapt aan politie na achtervolging van Hasselt tot Diest

Hasselt / Lummen / Diest - De bestuurder van een zwarte BMW cabrio kon maandagavond uit handen van de politie blijven. De automobilist en zijn twee passagiers reden weg van meerdere politieploegen tijdens een helse achtervolging waarbij hoge snelheden werden gehaald.

Het was een patrouille van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) die op de parking van de Kinepolis in Hasselt het bewuste voertuig wilde controleren. Toen de automobilist de agenten echter in de gaten kreeg, scheurde hij er onmiddellijk vandoor. Hij nam daarbij de nodige risico’s en reed via het fietspad en een berm de weg op. De achtervolging werd meteen ingezet, en in totaal vijf politiewagens gingen naar de verdachten op zoek. Ze konden meerdere keren gespot worden waarna een achtervolging volgde. Die leidde uiteindelijk naar Lummen en vervolgens de grens met het Vlaams-Brabantse Diest. Zowel de federale wegpolitie als de collega’s van de politie van Diest werden gealarmeerd, maar ter hoogte van de provinciegrens konden de verdachten ontkomen aan de agenten en werd het spoor naar hen kwijtgespeeld.