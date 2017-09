Vlaamse Catherine werd door een haai aangevallen in Australië: “Ik dacht dat het een dolfijn was”

De Vlaamse Catherine Vissers (28) is wereldnieuws sinds ze maandagavond aan de dood ontsnapte op een strand aan de westkust van Australië. Tijdens het surfen werd ze aangevallen door een 3,5 meter lange witte haai, die zijn tanden in haar surfplank zette en haar omhoog gooide. Ze bleef als bij wonder ongedeerd. “Ik heb er niets van gezien. Ik dacht dat het een stomme dolfijn was”, zegt ze.

“Eerst een donkere schim. Dan plots dat beest dat uit het niets opdook. Ik zag dat meisje de lucht in gegooid worden, daarna een grote witte vin en daarna de zijkant van die gigantische witte haai.”

De 23-jarige Australiër Tom Van Beem, een strandredder, mocht het gisteren in alle Australische kranten uitleggen hoe hij vanop een paar meter zag hoe de Vlaamse Catherine Vissers het doelwit werd van een witte haai. Het gebeurde maandagavond rond zes uur, toen Catherine ging surfen aan het strand van North Point, aan de westkust van Australië.

Vissers werd de lucht in gekatapulteerd door de haai, maar werd niet gebeten. Ze kon zichzelf in veiligheid brengen door naar de rotsen aan de kust te zwemmen.

In 2013 werd op dezelfde surfplek nog een man doodgebeten door een haai.

Paul Vissers uit Kapelle-op-den-Bos, Catherines vader, had gisteren contact met zijn dochter. “Ik heb dat beest zelf nooit gezien, daarvoor ging het veel te snel”, zei ze tegen hem. “Ik dacht eerst dat het een stomme dolfijn was die me van mijn plank had geduwd.”

Kort na het dramatische ongeval was ze in shock. “Ze rilde van emotie”, zegt Van Beem. “Het is een wonder dat ze niet gewond raakte.”

“Dinsdag ben ik alweer gaan werken”, zegt Catherine zelf. “Ik ga gewoon de draad weer oppikken.”

De Vlaamse woont al meer dan vijf jaar in ­Australië. Ze volgt er een opleiding om kok te worden in het stadje Margaret River. Of ze nu nog gaat ­surfen? “Ik heb haar dat ook gevraagd”, zegt haar vader Hans. “Ze zei me: ach pa, ik ben nu al eens aangevallen. De kans dat een haai het nu nóg eens op me gemunt heeft, is toch wel miniem.”