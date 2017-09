Atlético Madrid rondt komst Diego Costa af: “Blij om terug thuis te zijn”

Diego Costa heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Atlético Madrid, nadat hij maandag slaagde voor het tweede deel van zijn medische testen. De spits zal het rugnummer 18 dragen. Dat meldt de Spaanse topclub dinsdag op de clubwebsite. Vanaf 1 januari mag Costa voor de Madrilenen aantreden.

“Ik ben heel blij om terug thuis te zijn. Ik heb het altijd gezegd, Atlético is mijn thuis”, verklaart de 28-jarige Diego Costa, die vanaf woensdag zal beginnen trainen bij de club van zijn hart. “Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren. Ik zal alles geven voor het team, zoals ik altijd tracht te doen.” Van 2010 tot 2014 maakte Costa al het mooie weer bij de ‘Rojiblancos’.

Vorige week donderdag bereikten Chelsea en Atlético Madrid al een akkoord over de overgang van de Braziliaanse Spanjaard. Vrijdag kwam Costa aan in de Spaanse hoofdstad om de transfer af te ronden. De overgang is pas helemaal officieel vanaf 1 januari, wanneer de transfermarkt opnieuw opent en er een einde komt aan het transferverbod van Atlético. Volgens Spaanse media is er 55 miljoen euro, plus bonussen, met de transfer gemoeid.

Costa stuurde al maanden aan op een vertrek uit Londen. De spits had geen al te beste relatie met Chelsea-coach Antonio Conte. Zo beweert Costa dat hij begin juni, toen hij bij de Spaanse nationale ploeg was, een bericht kreeg van Conte waarin stond dat hij bij de ‘Blues’ mocht beschikken.

Yannick Carrasco en co. ontvangen woensdag Chelsea op de tweede speeldag in de Champions League.