POM Limburg stelt vernieuwde werking en nieuwe directeur voor

Genk / Hasselt - De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg heeft dinsdagavond haar vernieuwde werking voor het najaar en 2018 voorgesteld. De nieuwe directeur, Frank Zwerts, nam tijdens het evenement officieel de fakkel over van directeur ad interim Noël Slangen. De organisatie onderging onder zijn leiderschap het afgelopen half jaar een gedaanteverandering met als sluitstuk de verhuis naar de Corda Campus in Hasselt.

POM Limburg is de organisatie die instaat voor de uitvoering van het provinciaal economisch beleid in Limburg. Na enkele moeilijke jaren heeft POM Limburg zichzelf terug op de economische kaart gezet. “De afgelopen zes maanden hebben we 24 projecten uitgewerkt en acht platformen op de sporen gezet, heeft het directiecomité de nodige middelen vrij gemaakt en hebben wij de eerste projecten al in gang gezet”, zegt afscheidnemend interim directeur Noël Slangen, die het veranderingsproces in goede banen leidde.

De nieuwe werking spitst zich toe op drie grote domeinen: ruimtelijke economie, kennisverzameling en -deling en de platform- en projectwerking rond acht sectoren die van groot belang zijn voor de Limburgse economie. “Dat zijn logistiek, maakeconomie, energie, creatieve economie, digitale economie, zorgeconomie, cleantech en bouwindustrie”, aldus Slangen. “Binnen de eerste vijf sectoren organiseert POM Limburg tevens zeer concrete projecten. Zo zal er bijvoorbeeld een atlas bedrijventerreinen worden opgesteld waarbij het aanbod van bedrijventerreinen in kaart wordt gebracht en wordt gekeken wat de behoeften zijn voor de toekomst.”

Voor de uitvoering van het Werkprogramma zoekt POM Limburg, vanaf 2018 vanop haar nieuwe locatie op de Corda Campus in Hasselt, naar nauwe samenwerking met andere sociaaleconomische organisaties binnen en buiten Limburg. “POM Limburg zal zich hoofdzakelijk richten op initiatieven die anderen nog niet of onvoldoende oppikken, maar waar wij van geloven dat ze een wezenlijk verschil kunnen maken voor de economische ontwikkeling van Limburg”, aldus Frank Zwerts.

Zwerts is naast de nieuwe directeur van POM Limburg tevens directeur van Locate in Limburg, een organisatie die buitenlandse investeerders begeleidt die in Limburg wensen te investeren. Vanaf januari 2019 zal Locate in Limburg dan ook geïntegreerd worden in POM Limburg.

“Met het nieuwe profiel van POM Limburg tonen we de ambitie en gedrevenheid om van de POM een slagkrachtig orgaan te maken dat een sterke rol opneemt in het functioneren van het Limburgs economisch weefsel”, zegt gedeputeerde voor Economie, Erik Gerits (CD&V). “Enkel door de krachten te bundelen kunnen we Limburg verder ontwikkelen tot een regio met een sterke economische dynamiek.”