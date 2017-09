Diepenbeekse verloor maag en galblaas na drinken van giftig bruiswater: producent Coca Cola weigert schuld toe te geven

Diepenbeek - Voor het Antwerps hof van beroep is gisteren het proces gestart over de vergiftiging die de zwangere Kathleen Steegmans (36) in 2013 opliep na het drinken van een flesje Chaudfontaine. Het water bevatte zinkchloride, waardoor de Diepenbeekse haar maag en galblaas verloor. De Hasseltse rechtbank oordeelde in 2015 dat de Coca-Cola Company, eigenaar van Chaudfontaine, verantwoordelijk is. Maar de frisdrankgigant, die bij een veroordeling ettelijke tienduizenden euro’s aan Steegmans moet betalen, blijft elke schuld ontkennen.

In het voorjaar van 2013 kocht Kathleen Steegmans in een Diepenbeeks warenhuis een flesje Chaudfontaine. Nadat ze van het water gedronken had, belandde ze met levensgevaarlijke verwondingen in het ZOL ...