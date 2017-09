Luca Brecel van A tot Z: Iedereen fan, zelfs pastoor van Leut komt kijken in Lommel

Lommel is vanaf maandag zeven dagen lang hoofdstad van de snookerwereld. Voor het eerst in 23 jaar zakt de wereldtop naar België af voor een officieel rankingtornooi. 67 spelers strijden in de Soeverein voor de European Masterstitel. Alle Limburgse ogen zijn in de Soeverein gericht op thuisspeler Luca Brecel. Sinds zijn zege in het China Championship, die hij vorige week bevestigde met een halve finale in het World Open, behoort Brecel tot het beperkte kringetje van rankingtornooiwinnaars en top 16-spelers. Tijd om de ‘Belgian Bullet’ in 26 wist-je-datjes op u af te vuren.