Meer dan 9.000 handtekeningen tegen uitbreiding Hezehof

Lummen -

Het protest tegen de uitbreiding van Hezehof, een hondenkwekerij met 480 volwassen honden in Lummen, neemt toe. In amper vijf dagen tijd hebben al meer dan 9.000 mensen een petitie ondertekend tegen de plannen om een varkensbedrijf in Lummen om te vormen tot hondenkwekerij. Ook BV’s An Lemmens en Kim Clijsters hebben zich nu achter het protest geschaard. “Ik begrijp al die commotie niet”, zegt Rudy Guedens, uitbater van Hezehof.