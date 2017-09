700 fietsers voor de Dommelroute

Koersel

Beringen - Een geslaagde fietshappening in bezoekerscentrum De Watersnip.

Op 17 september was ons bezoekerscentrum weer één van de startplaatsen voor de Dommelroute, een fietsroute in samenwerking met 51Club De Dommel. De Dommelroute is een familiale fietshappening door het Limburgse groen met vertrekmogelijkheid op 4 locaties: Hechtel, Helchteren, Kleine-Brogel en de De Watersnip in Koersel-Kapelleke. Vorig jaar was het al een groot succes met 500 passanten maar dit jaar overschreden we de kaap van 700!

Het was in alle opzichten een superfijne dag, overgoten met blauwe lucht, wolkjes én zon, sloten drank en tonnen eten. Zoals op elke stopplaats kon je genieten van streekproducten, hapjes, drankjes; dit alles opgevrolijkt door een live-band. Fietsers en andere bezoekers konden genieten van het prachtige landschap in de Vallei van de Zwarte Beek en versterkten aan het bezoekerscentrum de inwendige mens met soep, croques, boterhammen, ossenbollekes, koffie, gagelaars, enz. Het was dus alle hens aan dek voor de vele vrijwilligers van Natuurpunt die alles in goede banen moesten leiden.