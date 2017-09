‘Game of Thrones’-acteurs Kit Harington en Rose Leslie verloofd

‘GoT’-acteur Kit Harington zou zijn co-ster en vriendin Rose Leslie ten huwelijk gevraagd hebben. Volgens The Sun zou het koppel zich over de zomer verloofd hebben na een relatie van 5 jaar.

Hun personages John Snow en Ygritte konden het in de serie al goed met elkaar vinden, maar ook de acteurs groeiden sinds 2012 naar elkaar toe. Het koppel slaagde erin om hun relatie maar liefst 4 jaar geheim te houden voor het grote publiek, maar maakte het vorig jaar dan toch officieel.

“Ze moeten nog een huwelijksdatum prikken, maar Kit en Rose hebben hun familie en vrienden vorige week al op de hoogte gebracht van hun verloving”, vertelde een bron aan The Sun. “Kit wilde haar al eerder ten huwelijk vragen, maar besloot om toch eerst samen te gaan wonen.” Het stel kocht begin dit jaar een huis in East Anglia in Engeland ter waarde van maar liefst 1,75 miljoen pond.