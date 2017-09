Vrouwelijke chauffeur met bijna 2 promille alcohol in het bloed betrapt terwijl kindjes op achterbank slapen

De politie van Dendermonde heeft een jonge moeder betrapt toen ze dronken achter het stuur zat. Op de achterbank van haar wagen lagen haar twee kinderen van 3 en 9 jaar te slapen. Haar rijbewijs is ingetrokken en ze zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden.

Het was een andere weggebruiker die de politie had gebeld om zijn beklag te doen over het rijgedrag van een andere automobilist.

“Daarop hebben we onmiddellijk een interventieploeg naar deelgemeente Schoonaarde gestuurd, van waar de oproep kwam. Onze agenten konden het voertuig waarover de beller het had, vrij snel intercepteren”, zegt hoofdcommissaris Patrick Feys van de lokale politie van Dendermonde.

“Op de achterbank van de wagen lagen haar twee kinderen van 3 en 9 jaar te slapen”, aldus Feys.

De vrouwelijke bestuurster had duidelijk gedronken en werd aan een alcoholtest onderworpen. Daaruit bleek dat ze net geen 2 promille alcohol in het bloed had.

“Het rijbewijs van de vrouw werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Ze zal zich later ook voor de politierechter moeten verantwoorden”, zegt korpschef Patrick Feys van Dondermonde.