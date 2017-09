Dit is hét dekentje voor de winter en je kan het snel zelf maken

Herfst is voor velen gelijk aan knusse avonden in de zetel met een dekentje. Nu is er een soort deken die het dit najaar helemaal gaat maken: de chunky knit blanket, een dik gebreid exemplaar. Het goede nieuws? Zelfs als je niet kan breien, maak je het in een handomdraai. En dat mag je letterlijk nemen.

Met dikke slierten stof, je armen en een beetje handigheid maak je een dekentje volgens je persoonlijke wensen in enkele uren tijd. Onder meer via Etsy vind je zelfstandigen die de ‘draden’ verkopen. Een daarvan is Ohhio, die zich gespecialiseerd heeft in benodigdheden voor de DIY-dekens. Voor tachtig meter stof, betaal je 147,60 euro en dan kan je aan de slag. In deze instructievideo wordt stap voor stap uitgelegd hoe je het winterse hebbeding maakt. Nog inspiratie nodig? Op Instagram barst het van de interieurfoto’s met zo’n deken dat straks misschien het pronkstuk wordt in je eigen woonkamer.



