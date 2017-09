Hasselt - Na de zomeronderbreking hervat straks ook de Hasseltse gemeenteraad haar werk. En u zit thuis in uw zetel op de eerste rij om onder meer de discussie over het kerkenplan te volgen. Ook zijn er vragen over de parkeerkaarten, de sportinfrastructuur en de 'malaise in de handelskern'. Voer voor pittige discussies. Live, vanaf 20.00 uur op hbvl.be.