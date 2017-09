Drie opeenvolgende defecte verkeerslichten zorgen voor heel wat hinder

Hasselt -

Wie dinsdagochtend rond halftien van de Hasseltse binnenstad richting Zonhoven reed, of andersom naar Hasselt wilde, werd op drie opeenvolgende kruispunten geconfronteerd met defecte verkeerslichten. Daardoor sprongen die in knipperstand, wat heel wat verkeershinder opleverde. De motards van LRH-politie grepen snel in en regelden de passage op de drukke kruispunten. Het defect bleek aan een stroompanne te liggen.