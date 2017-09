Deur gaat dicht voor designerdrugs

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zijn er al zes Belgen gestorven aan de gevolgen van designerdrugs. Dat zijn drugs die lijken op xtc of cocaïne, enkel is de chemische formule licht gewijzigd. Dinsdag verschijnt er een Koninklijk Besluit dat aan justitie, politie en douane meer middelen geeft om designerdrugs te bestrijden. Dat schrijft De Standaard dinsdag.

Omdat de stof licht gewijzigd was, was ze niet verboden in België. Maar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) steekt daar met een nieuw KB een stokje voor.

De belangrijkste verandering bestaat erin dat op de ‘zwarte lijst’ van verboden stoffen de groepen van psychoactieve substanties staan omschreven. Het KB somt de chemische basisstructuur op van derivaten van amfetamines, cathinones (stimulerend), fentanyl, synthetische cannabinoïden, en dergelijke. Vroeger werd elk van die verboden middelen apart opgenomen in de wetgeving. Wanneer iets nieuws werd ontdekt door gezondheids- of ordediensten, moest een hele weg worden afgelegd om het te kunnen verbieden.