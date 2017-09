Organisator boos: “Blues Peer heeft geen financiële problemen”

Peer - In een Facebookpost die maandag de ronde deed, klaagt iemand in de entourage van Saron Crenshaw and Blind B’ & The Visionairs dat de band nog altijd niet is betaald voor hun concert op het Bluesfestival in Peer van afgelopen juli. Dat zorgt voor heel wat gespeculeer.

“Ik heb de post niet gezet en ik ben dus ook niet verantwoordelijk voor de inhoud”, zegt Esther Menke van het Nederlandse theaterbureau Bluesther, “maar het klopt wel dat de rekening nog niet is betaald. Dat was een overeengekomen bedrag dat onder meer ook reis- en vluchtkosten omvatte. We zijn al sinds juli aan het mailen en bellen om die zaak te regelen, maar de financieel verantwoordelijke neemt zijn telefoon niet op en reageert niet op voicemails, e-mails en brieven. Ik vind het ook jammer dat het zo moet lopen, maar vandaag vertrekt een brief van het incassobureau.”

Organisator Jan Meurs is boos. “Ik snap niet dat dit op Facebook moet staan. Dit is een zaak tussen leverancier en klant. Alle bands die op Blues Peer stonden zijn betaald. In dit specifieke geval zitten we met het probleem dat er geen getekend contract is.”

Het festival boekte dit jaar met ZZ Top zijn duurste artiest ooit. Zijn er daardoor betalingsproblemen? “Blues Peer heeft altijd al zijn bands betaald, maar je moet ons wel de tijd geven om alles netjes af te handelen. Er zijn geen financiële problemen. Volgend jaar is er gewoon een nieuwe editie”, aldus Meurs.