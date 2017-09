Dit zijn de 34 kandidaten van 'De Slimste Mens Ter Wereld'

De paternoster mag weer in de ladekast, uw gebeden zijn gehoord. Vanaf oktober is ‘De Slimste Mens Ter Wereld’, Vlaanderens populairste quiz, terug voor een ondertussen vijftiende seizoen. De juryleden van quizpaus Erik Van Looy kenden we al, nu stelt hij de 34 kandidaten voor die twee maanden lang zijn kerk zullen bevolken. Die bonte verzameling heiligen - waaronder veertien vrouwen en twintig mannen, vier politici, een voetbalanalist, een ex-tennisser én een nobele onbekende Ecuadoraanse professore geschiedenis - zullen streven naar dé heilige graal: de titel van Slimste Mens ter Wereld.