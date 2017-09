Investering in uitbreiding productie kunststof netten

GENKDe producent van kunststof netten SWM, tot voor kort bekend als Conwed Plastics, creëert in zijn vestiging in Genk een vijftiental nieuwe banen. Dat heeft de directie laten weten. Bovendien wordt de productie gevoelig uitgebreid. “De uitbreiding is een gevolg van de overname door de Amerikaanse groep SWM begin dit jaar”, aldus Berten Verbeeck en Ruben Snoeks van SWM Belgium.