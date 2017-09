Waar of niet waar? "Hogere studies verminderen de kans op hartziekten"

Dagelijks worden we overstelpt met medisch nieuws. Dr. Marleen Finoulst checkt met haar team wat waar en niet waar is.

FACT

Studenten aan de universiteit of hogeschool zullen later in hun leven minder kans maken op hartziekten, zo stelt nieuw internationaal onderzoek.

CHECK

Een groep onderzoekers uit verschillende landen bestudeerde of langer studeren invloed heeft op het voorkomen van hartziekten, meer bepaald kransslagadervernauwing. Daarbij slibben de grote slagaders die de hartspier van bloed voorzien dicht. Dat komt doordat ophopingen van cholesterol vast blijven zitten aan de binnenwand van het bloedvat. Zo’n vernauwing kan een hartinfarct veroorzaken. Bekende risicofactoren voor kransslagadervernauwing zijn onder meer roken, overgewicht en een hoog cholesterolgehalte in het bloed. Hart- en vaatziekten, met een hartinfarct in het bijzonder, blijven nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in België.

Het is moeilijk om het aantal studiejaren in verband te brengen met het optreden van hartziekten op oudere leeftijd, want er zit gemiddeld 50 jaar tussen. Daarom hebben de onderzoekers gekeken naar het genetisch materiaal van meer dan 700.000 mensen. Ze vonden een verband tussen 162 verschillende genen enerzijds, en hoger of lager opgeleid zijn, anderzijds. Dat doet vermoeden dat er ook een zekere genetische aanleg zou bestaan voor langer studeren. Mensen met die genetisch aanleg, zouden ook 33 procent minder risico lopen op hartziekten.

Omslachtig allemaal, en er blijven veel beïnvloedende factoren over die misschien een grotere rol spelen dan deze genetische aanleg. Sommige mensen hebben gewoon geen interesse om langer te studeren, of ze nu de juiste genen hebben of niet. Anderen werden van thuis uit minder gemotiveerd of misschien ontbreken de middelen voor hogere studies. Overigens is al langer bekend dat hogeropgeleiden er over het algemeen een gezondere levensstijl op na houden: ze roken minder, sporten meer en kampen minder met zwaarlijvigheid. Logisch dat ze dan ook minder risico lopen op hartziekten. Roken, ernstig overgewicht en slechte bloedvetten verhogen het risico op kransslagadervernauwing en dus op een infarct of hartfalen. Verder speelt ook het inkomen mee. Mensen met een hoger diploma verdienen meer (gemiddeld 52 procent volgens een Vlaamse studie die vorige week de kranten haalde) en zij hebben daardoor beter en sneller toegang tot de gezondheidszorg. Wie iedere maand de eindjes aan elkaar moet knopen, gaat minder snel naar de dokter.

80% WAAR

Hogere studies doen, en vooral voltooien, vermindert de kans op hartziekte op latere leeftijd. Dat is geen rechtstreeks effect van de studies of het diploma, maar omdat hoogopgeleide personen er doorgaans een gezondere levensstijl op na houden: ze roken minder, eten gezonder en bewegen meer. Een garantie is het niet, want hoogopgeleide mensen kunnen uiteraard ook zeer ongezond leven (zo drinken ze vaak meer alcohol). Omgekeerd, kunnen mensen met een lager of geen diploma, er een heel gezonde levensstijl op na houden.