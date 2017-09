“Als we niet snel met grotere oplossingen komen, hebben we twee problemen: een klimaat dat om zeep is én een lege portemonnee”

De gecontesteerde Turteltaks is gedecimeerd. Die smelt als sneeuw voor de zon: van 100 euro tot 9 euro. Daarmee is het woord dat de kop van een minister kostte, ook van de baan.

Wie probeert om een naam te lanceren voor de opvolger van de energieheffing is eraan voor de moeite. Voor 9 euro winden mensen zich niet op.

“Ik ben een goede communicator”, zegt Tommelein van zichzelf. Dat klopt ook. Hij slaagt waar Turtelboom faalde: in het uitleggen. Maar hij heeft ook geluk dat de biomassacentrales van Genk en Gent niet doorgaan. Die waren samen goed voor ongeveer de helft van die Turteltaks. We hebben die taks vorig jaar en dit jaar betaald. Alles samen 900 miljoen euro. De schulden aan oude groenestroomcertificaten waren intussen al gegroeid tot een berg van 1 miljard, dus daar zijn we nu bijna vanaf. “Mijn rekening klopt”, herhaalde Tommelein gisteren meer dan eens. Hij is klaar met het verleden, maar langs geen kanten met de toekomst.

Onze klimaatdoelstellingen van 2020 gaan we wellicht niet halen, maar die van 2030 al zeker niet. In elk geval niet met het huidige investeringsritme. De particulieren doen hun best. Kijk maar eens naar de daken. Overal zonnepanelen. En we willen er zelfs nog meer leggen. Toen Tommelein in maart zijn website lanceerde waarop je kon bekijken en berekenen of je eigen dak zon lust, lag die al meteen plat. Maar het zijn de bedrijven die achterblijven. Als we voortdoen zoals vandaag, zal het niet lukken, zegt Tommelein zelf. Energie is momenteel namelijk goedkoop, investeringen verdien je niet meteen terug. Als bedrijven op iets besparen, dan is het wel op wat niet snel rendeert. Hoe we dan aan de klimaatdoelstellingen van 2020 gaan geraken, weet niemand. Ook de minister niet.

Als het niet lukt, zijn er twee mogelijkheden: we kopen groene stroom in het buitenland of we betalen een boete waarvan niemand weet hoe hoog die is. In elk geval zal dit weer op een of andere manier op onze factuur belanden. Wij zullen dus betalen, niet in 2018, maar wel na de verkiezingen van 2019 en zeker tegen 2020. In elk geval is dit allemaal peanuts vergeleken met het federale energiepact en een antwoord moet geven op dé vraag: hoe gaan we de sluiting van de kerncentrales opvangen? Die sluitingen zijn voorzien voor over acht jaar. Nog even dralen en we zijn zeker van de uitkomst: uitstel. Nieuwe centrales bouwen doe je ook niet zomaar, als iemand die nog zou willen trouwens. De helft vervangen zou volgens energiespecialist André Jurres al 22 à 30 miljard euro kosten. Ook Tommelein zegt dat windmolens goedkoper zijn.

Als we niet snel met grotere oplossingen komen, dan hebben we twee problemen: een klimaat dat om zeep is én een lege portemonnee. Dan wordt die 9 euro straks geen 100 euro, maar 1.000 euro per gezin.