Miss Spanje-kandidate kent erg gênant moment wanneer ze haar elegantie wil tonen langs het zwembad

Een wandeling langs een zwembad verliep voor Miss Spanje-kandidate Pilar Magro rampzalig. Toen de jongedame een elegante draai wilde maken langs het water, verloor ze even haar evenwicht en viel ze onherroepelijk in het zwembad. De beelden van haar gênante duik worden intussen lustig gedeeld op sociale media, al lijkt niet iedereen ervan overtuigd dat het om een ongeluk gaat.

De intenties van Magro waren duidelijk. Even draaien op de rand van het zwembad had ongetwijfeld een prachtig plaatje opgeleverd, maar een klein foutje kwam haar duur te staan. Een man dook meteen het water in om haar te redden, maar dat bleek nauwelijks nodig. De Spaanse schone kon vooral op eigen krachten weer tot op de rand van het zwembad geraken. Eens ze bekomen was van alle emoties, kreeg ze nog een warm applaus van de andere deelneemsters.

Niet iedereen is er echter van overtuigd dat het om een ongeluk gaat. Kritische kijkers stellen zich immers de vraag waarom Magro het aandurfde om zo dicht bij de rand van het zwembad te stappen. Winnen zat er voor de jongedame hoe dan ook niet in, het kroontje ging namelijk naar de 22-jarige Sofía del Prado.