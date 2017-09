United Brands tot 18 december beschermd tegen schuldeisers

Sportketen United Brands, met hoofdzetel in Sint-Katelijne-Waver, heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd, en die tot 18 december ook gekregen. Dat gebeurde nadat de keten eerder was gedagvaard tot faillissement. Toenemende concurrentie van webwinkels en dure winkelhuurcontracten zouden hebben gewogen op de resultaten.

United Brands was naar de koophandelsrechter in Mechelen gestapt met een vraag om een collectief akkoord, in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de onderneming (WCO). Dat werd toegestaan op 30 juni. Mogelijk is een dagvaarding tot faillissement niet lang voor de aanvraag een trigger voor het bedrijf geweest om de gerechtelijke reorganisatie aan te vragen.

Het bedrijf zelf, dat momenteel nog zo’n acht winkels in Vlaanderen kent, zat in moeilijke papieren. De concurrentie van webshops neemt alleen maar toe en het bedrijf had ook een aantal dure huurcontracten, waaronder een van een intussen gesloten winkel op de Meir in Antwerpen.

Ten laatste 17 november moet het bedrijf een reorganisatieplan neerleggen en op 11 december kunnen de schuldeisers stemmen.

De voorgestelde reorganisatie omvat onder meer het sluiten van een aantal winkels en het sterker focussen op “beleving” in de resterende winkels. De keten heeft recentelijk al een viertal winkels gesloten.

De laatste jaarrekening, met een verlengd boekjaar tot 30 september 2016, vermeldt een verlies van 3,79 miljoen euro. De bedrijfsrevisor heeft een afkeurende verklaring gegeven.

Het bedrijf was maandagavond niet meteen bereikbaar voor commentaar.