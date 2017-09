Moke opnieuw aan de slag als kok: “Na sabbatical van 5 jaar is de goesting terug”

Hasselt - Moke Karmaoui, beter bekend als tv-kok Moke, gaat weer professioneel achter de kookpotten staan. Vanaf 6 oktober begint hij in het Hasseltse restaurant Maison Blanche, waar hij klanten elke vrijdag- en zaterdagavond een “gastronomische beleving” wil aanbieden. Het is geleden van 2012, toen zijn restaurant Ter Poorte in Wellen de boeken neerlegde, dat Moke zijn koksmuts nog droeg. “Na vijf sabbatsjaren kan ik eindelijk weer doen waarvoor ik geboren ben”, lacht hij.

Moke Karmaoui was jarenlang het bekendste culinaire gezicht van Limburg. Dat had alles te maken met zijn tv-programma ‘Koken met Moke’ dat ruim tien jaar te zien was op TV Limburg. Ondertussen ...