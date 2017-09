“Als we voortdoen zoals vandaag, halen we doelstellingen hernieuwbare energie voor 2020 niet”

“Of we de doelstellingen voor 2020 voor hernieuwbare energie halen zal de komende jaren blijken. Als we doen zoals vandaag zal dat niet lukken.” Dat zei Vlaams Energieminister Bart Tommelein maandag na de Septemberverklaring voor het parlement. Hij rekent op de private markt: “Als iedereen denkt dat iemand anders het zal doen, dan wordt het problematisch.”

Vlaanderen moet 25.000 GWh groene energie opwekken tegen 2020. Eind vorig jaar zaten we aan 18.948 GWh. Het gaat om een streefdoel dat aan België is opgelegd door Europa en dat intern tussen de deelstaten is verdeeld. Indien we binnen drie jaar lager blijken te scoren, wacht ons een boete of moeten we groene energie gaan kopen in het buitenland. Dat laatste zou betekenen dat Vlaanderen wél betaalt, maar de investeringen en de jobs naar het buitenland ziet trekken.

Met het wegvallen van het biomassaproject in Langerlo verloor Vlaanderen 3.250 GWh aan groene energie. Dat verlies wordt gedeeltelijk opgevangen door de zon-, wind- en warmteplannen van Tommelein, maar dan nog blijft het het streefdoel voor 2020 veraf.

Alle hoop op privé-investeringen

Tommelein rekent op privé-investeringen. “Als iedereen mee investeert, is er heel veel mogelijk. Ik heb dat gezien bij de Energiewende in Duitsland. Een groot deel van de investering is daar gebeurd door coöperatieven en bedrijven. Het is niet de overheid die centrales moet beginnen bouwen, het zijn de bedrijven en de mensen die het moeten doen.”

De minister verwacht het meest van nieuwe windmolens. “Op het lokale vlak krijgen we veel weerstand tegen nieuwe molens, maar ik heb er vertrouwen in dat er extra inspanningen zullen worden geleverd in bijvoorbeeld de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge.”

Voor 2018 worden ook subsidies in het vooruitzicht gesteld voor kleine windmolens en voor batterijen die groene energie kunnen opslaan.