Controversiële datingsite voor studenten ‘Rich meet beautiful’ niet welkom in Leuven

De Noorse datingsite ‘Rich Meet Beautiful’ die met de promotiecampagne “Een studentenlening? Date een sugar daddy” studentes wil koppelen aan bijvoorbeeld oudere, welgestelde zakenmannen is een geval van uitbuiting en misbruik van mensen die financiële moeilijkheden hebben en in Leuven derhalve niet welkom. Dat stellen de Leuvense schepenen Denise Vandevoort (Gelijke Kansen) en Bieke Verlinden (Studentenzaken).

Tegen de campagne, die zich richt op studenten tussen 18 en 26 jaar, werd reeds een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken die de klacht volgende week dinsdag zal behandelen. Volgens Sigurd Vedal, de ceo van het bedrijf, hebben zich al 300.000 personen in ons land lid gemaakt van de datingsite.

“Achterhaald en seksistisch”

“Dit soort reclame voor machtsmisbruik heeft geen plaats in een egalitaire samenleving en al zeker niet in een progressieve studentenstad als Leuven. Het beeld en de hele opzet getuigt van een totaal achterhaalde en seksistische visie op mannen en vrouwen die wij ten stelligste volledig verwerpen”, aldus Denise Vandevoort (sp.a).

“Uitbuiting van jonge, minder bemiddelde mensen”

Bieke Verlinden (sp.a) benadrukt dat het hier gaat om de uitbuiting van de kwetsbare positie van jonge, minder bemiddelde mensen. “Onderwijs is een recht van ieder kind. Het is aan ons als samenleving om ervoor te zorgen dat dit financieel haalbaar blijft voor iedereen, en niet aan zogenaamde sugar daddy’s die van de financiële noden van jonge mensen misbruik maken om hen te manipuleren”, aldus Verlinden.

Het Leuvense stadsbestuur bekijkt “hoe het met dit soort van reclame en rekruteringstechnieken kan komaf maken”. Beide schepenen raden aan klachten over dergelijke ongepaste reclames te melden bij het meldpunt discriminatie van de stad Leuven en bij financiële problemen ondersteuning te zoeken bij de sociale dienst van de universiteit.

Ook ophef in Franstalig België

Ook in Franstalig België is de verontwaardiging over de promotiecampagne van de Noorse datingsite. Zowel de koepel van Franstalige studenten ‘Union des étudiants de la Communauté française’ (Unecof) als de ministers van Mensenrechten en Hoger Onderwijs, Isabelle Simonis en Jean-Claude Marcourt, kondigden maandag aan klacht in te dienen tegen de promotiecampagne “Een studentenlening? Date een sugar daddy”.