Russisch koppel bekent dat ze minstens dertig mensen vermoordden en opaten

De politie van de Russische stad Krasnodar heeft in september een koppel gearresteerd voor de moorden op minstens dertig mensen sinds 1999. De twee versneden telkens de lichamen van hun slachtoffers om ze later op te eten.

Dmitry Bakshaev (35) en zijn vrouw Natalia (42) deden aan de onderzoekers hun volledige horrorverhaal uit de doeken. In een periode van achttien jaar brachten ze minstens dertig mensen om het leven. Nadien versneden ze samen de lichamen van hun slachtoffers.

De lichaamsdelen bewaarden ze in hun koelkast en diepvries. De speurders troffen in totaal zes dozen met bevroren menselijke resten aan. Daarnaast vonden ze ook negentien grote stukken huid en bokalen met ingewanden.

De zaak kwam aan het licht toen enkele werkmannen op 11 september de oude gsm hadden gevonden van de kannibaal. Daarop troffen ze foto’s aan van het koppel, poserend bij vrouwelijke lichaamsdelen. De foto’s toonden onder meer een mensenhoofd op een schaal vol mandarijntjes en een pot met ingemaakte darmen.

“Hebben jullie mijn gsm gezien?”

De arbeiders waren helemaal stomverbaasd toen de man van het hun onbekende koppel even later langsliep en vroeg of ze niet toevallig een gsm gevonden hadden. De arbeiders vertelden hem dat ze niets gevonden hadden, waarop Dmitry merkbaar van streek raakte.

De arbeiders stapten meteen naar de politie van het district Prkubansky. Die trok het telefoonnummer na en ontdekte dat het ingeschreven stond op het adres van de militaire school. Natalia werkte daar als verpleegster.

De buren van Bakshaev hadden al vaker geklaagd over een onaangename geur uit het appartement van het koppel. Toen de politie er binnenviel werd duidelijk waar die stank vandaan kwam. Overal vonden ze menselijke resten, tot strepen bloed op de muren toe.

Gekookt in de grootkeuken?

Aanvankelijk zou Dmitry de feiten ontkend hebben. Hij zei dat hij de ontdekte menselijke resten had gevonden in het bos en dat hij ze aan de politie wilde tonen, maar ze mee naar huis genomen had omdat hij bang was diezelfde plaats in het bos niet meer terug te vinden. Later gaf hij de feiten echter toe.

Binnen het gebouw was het koppel niet alleen berucht om de stank uit hun kamer. Ze hoorden er ook vaak hysterisch gekrijs, wat ze toeschreven aan Natalia die de reputatie had enigszins mentaal gestoord te zijn. Sindsdien heeft de vrouw al verscheidene psychiatrische testen ondergaan. Daaruit bleek dat ze volledig “geestelijk gezond” is.

De teruggevonden resten in de woning behoren tot zeker zeven verschillende mensen. Het koppel zelf zou de tel kwijtgeraakt zijn, maar spreekt van minstens 30 slachtoffers sinds 1999. De politie sluit niet uit dat ook enkele kadetten die studeerden aan de militaire school slachtoffer werden van Dmitry en Natalia. Ze onderzoeken ook of de twee toegang hadden tot de grootkeuken van het gebouw voor hun wansmakelijke praktijken.