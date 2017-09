Na de Crocs mogen ook deze schoenen weer op de catwalk

Voor wie er nog aan twijfelde: mode uit de jaren 90 is terug. Dat bewees ontwerpster Alberta Ferretti afgelopen weekend nogmaals tijdens de modeweek in Milaan met bijzondere schoeisel.

Ferreti heeft voor haar label plastic watersandalen ontworpen in gerookt grijs. De studs op de bandjes moeten het schoeisel, dat je vroeger misschien zelf nog hebt gedragen op het strand, een extra glamoureus gehalte geven.

Foto: Photo News

De watersandalen werden gecombineerd met eenvoudige zwarte badpakken, som met een blazer of vinyl anorak erover. Zowel topmodellen Bella en Gigi Hadid als Karlie Kloss defileerden met de platte schoenen. Het is trouwens niet de eerste keer dat watersandalen terug zijn. Een paar jaar terug had bijna elke keten ze in verschillende kleuren in hun gamma. Rihanna bracht eerder dit jaar ook plastic slippers uit voor haar Fenty-collectie voor Puma.

Tijdens de Londense modeweek paradeerden modellen nog met ander plastic schoeisel over de catwalk. Designer Christopher Kane pakte zoals in zijn twee voorgaande modeshows opnieuw uit met Crocs. Ook die schoenen zijn voorzien van blinkende accessoires.