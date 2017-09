Bekende Hollywoodacteur vraagt Italiaanse nationaliteit aan na Brexit

Colin Firth heeft een ere-Italiaans burgerschap geaccepteerd, waardoor hij zowel de Britse als de Italiaanse nationaliteit zal dragen. Volgens The Guardian heeft de Oscar-winnende acteur de initiële aanvraag ingediend in reactie op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De 57-jarige acteur had eerder al zijn mening over de Brexit geuit in een interview met de Australische pers. “De Brexit bevat geen enkel positief aspect voor mij,” klonk het toen. “Veel collega’s – waaronder Emma Thompson – zijn net zoals ik enthousiaste Europeanen. We kunnen het dus nog steeds niet geloven.”

Firth is sinds 1997 getrouwd met de Italiaanse milieudeskundige Livia Giuggiol. Zijn manager benadrukte dat de aanvraag voor een Italiaans paspoort een familiebeslissing was. “Colin heeft een dubbel burgerschap aangevraagd om hetzelfde paspoort te hebben als zijn vrouw en kinderen”, klinkt het.

De acteur heeft zelf ook een officiële verklaring uitgebracht, waarin hij benadrukt nog steeds trots te zijn op zijn Britse achtergrond. “Ik heb al sinds twee decennia een connectie met Italië,” begint Firth zijn speech. “Ik ben er getrouwd en mijn twee kinderen zijn geboren in Rome. Mijn vrouw en ik zijn extreem trots op onze geboortelanden, maar met de onzekerheid die er nu speelt vonden we het logisch om allemaal hetzelfde paspoort te hebben.”