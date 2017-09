David Goffin blijft twaalfde op wereldranking

Brussel - David Goffin behoudt maandag de twaalfde plaats op nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. De 26-jarige Goffin was afgelopen week aan de slag op het toernooi van Metz, waar hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld. Deze week komt Belgiës nummer 1 in actie in het Chinese Shenzhen.

Steve Darcis wint een plaatsje en staat 76e. Ruben Bemelmans, de derde Belg in de top honderd, blijft voor de tweede week op rij nummer 92.

Helemaal bovenaan de ATP-ranking zijn er geen verschuivingen. De Spanjaard Rafael Nadal heeft een voorsprong van bijna 2.000 punten op de Zwitser Roger Federer. De twee vedetten waren de voorbije week de blikvangers op de eerste editie van de Rod Laver Cup in Praag. In dat demonstratietoernooi, een afgeleide van de Ryder Cup in het golf, nam een Europees team het op tegen Team USA. Federer was de drijvende kracht achter het evenement, waarvoor een rist toppers present tekende.

Na Nadal en Federer blijft ook de rest van de top vijf ongewijzigd met op drie de Brit Andy Murray, gevolgd door de Duitser Alexander Zverev en de Kroaat Marin Cilic.

De Bosniër Damir Dzumhur is een van de grootste stijgers. Hij won zondag in Sint-Petersburg zijn eerste ATP-toernooi en ziet die prestatie beloond met een sprong van 55 naar 40.

Nog meer winst is er voor de Duitser Peter Gojowczyk. Die stuntte door als qualifier de titel in Metz te pakken. Hij klimt 29 plaatsen naar nummer 66.

De ATP-ranking op maandag 25 september (tussen haakjes de ranking op 18 september):

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 9465 punten

2. (2) Roger Federer (Zwi) 7505

3. (3) Andy Murray (GBr) 6790

4. (4) Alexander Zverev (Dui) 4310

5. (5) Marin Cilic (Kro) 4155

6. (6) Novak Djokovic (Ser) 4125

7. (7) Dominic Thiem (Oos) 3925

8. (9) Grigor Dimitrov (Bul) 3575

9. (8) Stan Wawrinka (Zwi) 3540

10.(10) Pablo Carreno Busta (Spa) 2855

11.(11) Milos Raonic (Can) 2825

12.(12) David Goffin (BEL) 2650

13.(13) Roberto Bautista Agut (Spa) 2525

14.(14) Kei Nishikori (Jap) 2475

15.(15) Kevin Anderson (ZAf) 2470

16.(16) Sam Querrey (VSt) 2445

17.(17) John Isner (VSt) 2425

18.(18) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2375

19.(19) Tomas Berdych (Tsj) 2355

20.(20) Nick Kyrgios (Aus) 2245

...

76.(77) Steve Darcis (Bel) 681

92.(92) Ruben Bemelmans (Bel) 565