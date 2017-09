ANALYSE. “Ook binnen de club voelt iedereen aan dat er ‘iets’ moet veranderen”

De Genkse barometer zakt met de week. “We zitten in zwaar weer”, constateerde coach Albert Stuivenberg vorige week al, een zuinige bekerzege had de onweerswolken niet kunnen verjagen. Voor de rust was er nog 78% balbezit tegen een rode lantaarn, die met een handbaldefensie weigerde mee te voetballen. Maar eens te meer werd de bezoekende keeper amper aan het werk gesteld, tot een heerlijke vrijschop hem kansloos liet. Na 55 minuten bleek het vat echter af. “Geen fysieke kwestie”, benadrukte Albert Stuivenberg, die opnieuw de verklaring ‘veelvuldig balverlies’ voorlas. De Genkse coach wachtte erg lang om in te grijpen en zag Oostende verdiend langszij komen. De reactie van het Genkse publiek was begrijpelijk, ook binnen de club voelt iedereen aan dat er ‘iets’ moet veranderen. Het gedroomde ‘dominant voetbal’ van een ‘bijzonder getalenteerde kern’ zagen we in acht matchen alleen in de eerste helft op Antwerp. Veel te weinig, dat weten ook Stuivenberg en zijn staf. Zij blijven aan boord: hun visie stemt overeen met die van de club, die overtuigd is van hun kwaliteiten. Daar is niets mis mee, statistieken bewijzen dat trainerswissels zelden succesvol zijn.