Verkeer op E40 moet “slalommen” tussen gebotste voertuigen: “Blijf er weg”

Na een ongeval ter hoogte van Bertem is het al minstens anderhalf uur aanschuiven op de E40 richting Brussel. De snelweg was even volledig afgesloten, nu moet het verkeer “slalommen” tussen de gebotste voertuigen. Dat verloopt echter zo moeizaam dat het verkeer er zo goed als stilstaat. “Blijf er weg”, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar er waren minstens twee voertuigen betrokken bij het ongeval. De ene wagen staat dwars op de twee rechtse rijstroken, het andere versperde de twee linkse stroken.

De snelweg was even volledig afgezet, maar intussen hebben de hulpdiensten al wat brokstukken verwijderd en kan de wagen op de linkse rijstroken al getakeld worden. Het verkeer moet nu nog tussen de twee gebotste voertuigen door rijden, maar op de linkse rijstroken zal er op korte termijn allicht opnieuw meer doorgang zijn.

Voorlopig gaat dat echter zo moeizaam dat de wachttijd iets na zeven uur al anderhalf uur bedroeg en momenteel nog altijd oploopt. “Pendelaars stellen hun vertrek beter uit of rijden om. De E40 is op dit moment beter te mijden. Ook op de E314 is het al aanschuiven”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

“Wie van Hasselt naar Gent moet, rijdt beter om via Antwerpen, van Luik naar Brussel ga je best via Namen.”