Eindelijk weten we het zeker: Alberto Vermicelli is voor de mannen

Is Alberto Vermicelli, de beroemde kapper uit Samson en Gert, voor de mannen? Jarenlang hebben we het met zijn allen gedacht, maar nu weten we het eindelijk zeker. Koen Crucke gaf dat in een Nederlands radioprogramma toe.

Nu Koen Crucke een nieuw boek geschreven heeft over kappers, het beroep dat hij jaren beoefend heeft, mocht hij het in het Nederlandse radioprogramma Spijkers met Koppen gaan uitleggen. Crucke maakte van de gelegenheid gebruik om wat te vertellen over zijn legendarische rol als Alberto Vermicelli in Samson en Gert.

Hij kwam in de reeks terecht nadat Gert Verhulst hem had zien schitteren in Coco Flanel, de filmklassieker met Urbanus. Daar was Crucke ook al een kapper.

Maar dé prangende vraag van presentatoren Felix Meurders en Dolf Jansen, was of Albert - Alberto, excuseer - nu al dan niet voor de mannen was. “De laatste tijd is hij wel uit de kast gekomen, denk ik”, zei Crucke daarover.