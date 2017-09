Ze organiseerde het vrijgezellenfeest van haar verloofde om er met het geld vandoor te gaan, dit is er van haar geworden

Ze organiseerde haar eigen vrijgezellenavond en die van haar aanstaande om er later met het geld van die avond vandoor te gaan. Bijna 20.000 euro in totaal, voor vluchten naar Magaluf, een hotel en andere zaken. Haar verhaal ging de wereld rond en nu werd ze laatst gezien in een opvang voor daklozen.

Toen Rachel Doran (29) en Chris Mahone (27) uit het Engelse Cumbria besloten om te trouwen, stelde Rachel voor om de organisatie van het vrijgezellenfeestje van haar aanstaande op zich te nemen. Chris zag er geen graten in en liet zijn verloofde een legendarisch feestje organiseren voor hem en 29 vrienden. De groep van 30 zou vier dagen gaan feesten op Ibiza en trok donderdagochtend om 6u45, de vliegtuigtickets in de hand, naar de luchthaven. Daar volgde de ontnuchtering.

De 30 vrienden hadden vooraf en in alle vertrouwen elk 440 pond (zo’n 480 euro) overgemaakt aan ‘organisatrice’ Rachel. Maar eenmaal aangekomen op de luchthaven, bleken hun vliegtuigtickets nep. Navraag bij het hotel waar ze zouden verblijven leerde dat ook zij geen weet hadden van een reservatie. Langzaam maar zeker begon de verschrikkelijke waarheid door te sijpelen bij de 30 enthousiaste feestvierders. Rachel was met de noorderzon én met de ruim 13.000 pond (14.000 euro) vertrokken. Een verschrikkelijke daad, maar daar bleef het niet bij.

Foto: Facebook

Rachel ging er ook met het geld vandoor dat voor het vrijgezellenfeestje van de vrouwen bedoeld was. “Het huwelijk is afgelast en alle vrouwen vragen zich wanhopig af waar hun geld naartoe is”, legde Lauren Casson (18) uit aan The Sun. Lauren is een halfzus van Chris en zou één van de bruidsmeisjes op het huwelijk zijn. “Ze zijn bang dat ze er ook mee weg is. Ze is simpelweg verdwenen.”

Toen uitkwam wat Rachel gedaan had, reageerde ook haar familie woest. Haar ouders gingen zelfs zover om haar te verstoten. Er volgde al snel een arrestatie waarna Rachel voorwaardelijk vrijgelaten werd, maar daarna werd ze niet meer gezien. Tot nu.

De 29-jarige vrouw zou verblijven in een daklozenopvang. “Ze gaat niet ver van de deur en wanneer ze vertrekt, heeft ze altijd de kap van haar trui op. Ze is bang om herkend te worden na alles wat er gebeurd is, maar ze heeft een goede relatie met de andere mensen hier”, klinkt het bij een anonieme bron aan The Sun. “Ze praat graag met hen.”