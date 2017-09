Ze ging even kijken naar haar slapende drieling. Slechts één van hen zou nog terug wakker worden

Ze waren amper vijf maanden oud toen hun moeder gisteravond twee van haar zoontjes niet meer zag ademen. De jongens waren deel van een drieling, hun derde broertje overleefde wel. Vermoedelijk kwamen de kinderen om door CO-vergiftiging, wat een wel heel bittere pil wordt gezien het feit dat ze op het punt stonden te verhuizen.

De Britse Sarah Owen was nog geen half jaar geleden bevallen van haar drieling. De jonge, alleenstaande moeder genoot echter met volle teugen van het ouderschap. “We zagen haar vaak wandelen met de drieling in de kinderwagen. Het waren allemaal jongens en ze was gek op hen”, reageert een buurvrouw.

“Het is een vreselijke tragedie. Het jonge meisje was een alleenstaande ouder en was hier nog maar net komen wonen. Het is nog triester omdat ze binnen enkele weken weer zou verhuizen omdat de huisbaas het huis verkocht had.”

“Het was vreselijk. Ik zag een brandweerman een van de baby’s naar buiten dragen. Het arme kleintje was al helemaal grijs, ik zou zeggen dat hij al dood was”, aldus buurvrouw Anne Way. “Ze werkten aan de andere in de ambulance maar het mocht niet baten.”

Vrijdag nog was de mama met haar drieling naar het ziekenhuis geweest voor een check-up: “Ze waren prematuur geboren omdat ze een drieling waren maar ze deden het allemaal zo goed. Hun moeder was gek op hen, ze is een fantastische vrouw en een goede moeder die veel hulp kreeg van haar ouders. Het waren prachtige kleine jongens”, klinkt het bij een van de ziekenhuismedewerkers.

Om de moeder van de drieling te steunen, heeft de meter van de kinderen een crowdfunding gestartom te helpen met de kosten van de begrafenis en dergelijke.