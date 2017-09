Honderden mensen duiken naakt de zee in voor het goede doel

Zondagochtend bij het krieken van de dag verzamelden meer dan vierhonderd mensen zich op het strand van Druridge Bay in het Verenigd Koninkrijk. Inschrijven was verplicht en dat geld gaat al voor het vijfde jaar op rij naar MIND, een goed doel dat werkt rond mentale gezondheid. “Het gaat over het leven vieren en onze eigen unieke lichamen. Het gaat over een risico nemen en een moment van pure blijdschap en vrijheid omarmen”, klinkt het bij de organisatie. De kou boven en onder water konden de deelnemers niet tegenhouden. “We krijgen altijd een positieve respons. Mensen doen het een eerste keer en blijven dan terugkomen. We zijn al elk jaar gegroeid, mensen komen terug met vrienden.”