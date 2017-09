Zwaarbewapende agenten houden klopjacht op overvallers na spectaculaire achtervolging door woonwijk

De politie van de Amerikaanse stad Los Angels hadden vrijdagavond hun handen vol nadat drie verdachten een winkel hadden leeggeroofd. De gevluchte boeven reden aan hoge snelheid in de verkeerde rijrichting, gaven extra gas bij rood en wisselden de snelweg af met woonwijken. Toen de vluchtauto aan een flatgebouw was gestopt, konden twee van de drie verdachten worden ingerekend. De derde, gewapende man barricadeerde zich echter in een kamer en wist de agenten meer dan een uur bezig te houden.

De drie gewapende verdachten hadden vrijdagavond een telecomwinkel overvallen en werden daarna gezien door een patrouille terwijl ze wegvluchtten. Toen de agenten de achtervolging inzetten, volgde een spectaculaire achtervolging, waarbij tientallen verkeersregels aan de laars werden gelapt. Nadat de vluchtwagen een woonwijk was ingereden, probeerden de verdachten te voet te ontsnappen. Twee van hen werden daarbij ingerekend, maar de derde slaagde erin te ontkomen en verstopte zich in een flatgebouw.

De gewapende verdachte barricadeerde de toegang tot de woning waarin hij zich verschanste, en hield tientallen opgetrommelde agenten meer dan een uur bezig. De woonwijk werd gedeeltelijk afgesloten voor de bewoners en het publiek, en de politie van Los Angeles riep omwonenden via Twitter op om weg te blijven uit de buurt van het flatgebouw.

“Geen slechte jongen”

Een helikopter van een Amerikaanse nieuwszender kon de spectaculaire achtervolging filmen, en toonde later beelden van de derde verdachte die vanachter een gordijn piepte om de agenten te bespioneren. Iets na negen uur ’s avonds gaf de man zich voor tot nog toe onbekende redenen over en verscheen in beeld met de handen in de lucht. De man werd omsingeld door gewapende agenten en kon uiteindelijk worden ingerekend.

Een vriend van de derde verdachte verklaarde aan persagentschap Reuters dat hij zich niet kon inbeelden wat de man bezielde: “Ik heb geen flauw idee waar hij met zijn gedachten zat. Het is geen slechte jongen.” Ondanks die getuigenis, werden de drie boeven toch aangeklaagd voor meerdere misdrijven en zullen later voor een rechtbank moeten verschijnen.